15 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لاعب كرة قدم أمريكي شهير يقتل ابنته ذات الثلاثة أعوام

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – وكالات :-

ذكرت تقارير إعلامية أن نجم كرة القدم الأمريكية السابق تود هيب صدم ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات بطريق الخطأ فقتلها وهو يحرك شاحنته أمام مدخل منزله في ولاية أريزونا.

وقالت قناة “إيه.بي.ٍسي 15 أريزونا” التابعة لشبكة “إيه.بي.ٍسي” إن عمال الإنقاذ نقلوا الطفلة التي أصيبت الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في ميسا بأريزونا إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، ولم يتم اعتقال هيب إذ لا تحيط أي شكوك بالواقعة.

وكان هيب قد لعب 12 موسما مع فريقي بالتيمور ريفنز وأريزونا كاردينالز، واشتهر هيب مع ريفنز الذي لعب له لمدة عشرة أعوام في بالتيمور وهو صاحب أعلى نسبة تسجيل نقاط على الإطلاق في الفريق.

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