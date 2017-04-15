15 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“العمل” تستعد لتوطين “مكاتب تأجير السيارات” بورشة عمل
﻿

“العمل” تستعد لتوطين “مكاتب تأجير السيارات” بورشة عمل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تستطلع في الرياض آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، في توطين قطاع مكاتب تأجير السيارات، وذلك بحضور ممثلين من الوزارات المعنية والجهات الشريكة الأخرى.

وبحث المشاركون في الورشة وهم وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، والتجارة والاستثمار، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط.

وناقشوا كذلك تدريب وتأهيل من هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، ساعات العمل، عقود العمل، واحتساب طلاب الجامعات في (نظام العمل الجزئي)، إضافة إلى بحث سبل تطبيق التوطين مناطقياً بحسب التوزيع الجغرافي، وفقاً لمراحل زمنية يتم تحديدها من كافة الأطراف المعنية.

من جهته، استعرض الدكتور الشافي خلال لقاء مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، محفزات الدعم التي تقدمها الوزراة وشركاؤها ومنها برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مشيرا إلى أن التمويل الذي سيقدمه بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات.

وبدروه كشف نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة ستقوم بتقديم عرض للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الإلكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق