15 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طفل عراقي بثمانية أطراف يخضع لعمليات ناجحة في الهند

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

خاض طفل عراقي، ولد بثمانية أطراف، عدة عمليات جراحية لبتر الأطراف الزائدة في الهند، تكللت بالنجاح.

وتعد حالة الطفل العراقي كرم، ذو الـ 7 أشهر، حالة نادرة لم يسجل مثلها سوى 5 أو 6 مرات في العالم.

ويرجح الأطباء السبب في هذا التشوه إلى أن جنينين كانا في رحم الأم، فاندمجا ببعضهما.

هذا وقد اصطحب الوالد طفله إلى مستشفى قرب نيودلهي في الهند حيث عمل الأطباء على إزالة الأطراف الزائدة في ثلاث عمليات جراحية متتالية.

وقال غوروف راتور، أحد أطباء الفريق الذي أجرى العملية: “وصل إلينا الطفل حين كان في الشهر الثاني فقط، وحالته فريدة جدا”.

وعمل الأطباء في مستشفى جايبي على انتزاع الساقين المتدليتين من البطن أولا، ومن بعدها انتزعوا الطرفين الزائدين الآخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن كرم سيخضع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة من حياته.

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