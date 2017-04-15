16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فندق بالمدينة المنورة يعلن عن حاجته لمطلقات وأرامل فقط.. ويوضح السبب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت إدارة أحد الفنادق بالمدينة المنورة إعلاناً عن حاجتها لموظفات يجدن اللغة الإنجليزية؛ شريطة أن يكن مطلقات أو أرامل.

وتم تداول الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليثير استغراب مرتاديها من اشتراط إدارة الفندق أن تكون المتقدمة مطلقة أو أرملة.

 فيما بررت إدارة الفندق اشتراطها هذا بأنها تحصل على دعم مالي أكبر في حال توظيف المطلقات والأرامل عن غيرهن.

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