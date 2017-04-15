16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صدفة تنقذ امرأة أمام أحد القضاة بالرياض.. وموقف نبيل من فاعل خير

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قام أحد فاعلي الخير، بموقف نبيل داخل محكمة التنفيذ بالرياض، الخميس الماضي، عندما تواجد في أحد مكاتب القضاة.

وكان الرجل قد فوجئ بمندوب إحدى الشركات الكبرى، وامرأة في العقد الرابع من عمرها يقفان أمام القاضي، في مطالبة مالية بعد أن عجزت المرأة عن إكمال سداد مبلغ مالي عليها، كما تم إيقاف خدماتها بسبب ذلك.

وكانت الشركة قد رفعت دعوى ضد المرأة بسبب عدم سداد 7 آلاف و700 ريال، باقي مبلغ عشرون ألف ريال مديونية عليها سدادها، وحضرت المرأة أمام القاضي لتقديم مستندات توضح موقفها وعجزها عن السداد.

وصادف ذلك تواجد فاعل الخير الذي تأثر من موقف المرأة، ما جعله يبادر بسداد دين المرأة فورا، وأخرج 10 آلاف ريال، لتحصل الشركة على حقها، وتم تسليم الباقي للمرأة التي لم تتمالك نفسها من البكاء، حسب “سبق”.

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