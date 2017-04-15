أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»صدفة تنقذ امرأة أمام أحد القضاة بالرياض.. وموقف نبيل من فاعل خير
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فندق بالمدينة المنورة يعلن عن حاجته لمطلقات و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشرت إدارة أحد الفنادق بالمدينة المنورة إعلاناً عن حاجتها لموظفات يجدن اللغة الإنجليزية؛ شريطة
-
“العمل” تستعد لتوطين “مكاتب تأجير السيارات” ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تستطلع في الرياض آراء ومقترحات ملاك وأصحاب
-
صور | وصول القوات العسكرية الأردنية والسعودية...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وصلت وحدات من القوات المسلحة الأردنية المشاركة في المناورات الميدانية (عبدالله – 5) اليوم
-
فيديو | مقطع يشرح كيفية حصول مستحقي الدعم الس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشرت وزارة الاسكان مقطع فيديو تفصيلي يشرح كيفية حصول مستحقي الدعم السكني على الوحدات