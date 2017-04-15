16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»رئيسة المعارضة الإيرانية: نظام الملالي هو المصدر الرئيسي للإرهاب بالمنطقة
﻿

رئيسة المعارضة الإيرانية: نظام الملالي هو المصدر الرئيسي للإرهاب بالمنطقة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

التقى السيناتور جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي برئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي التي أكدت أن هناك إجماعاً اليوم على الدور المخرِّب الذي يلعبه نظامُ الملالي في المنطقة، ولا شك أن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران هو المصدر الرئيس للحروب والإرهاب والأزمة في المنطقة.

وأضافت رجوي أن تغيير النظام الإيراني ليست ضرورة لإنهاء الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران فحسب وإنما ضرورة لإنهاء الحروب والأزمات في المنطقة وتحقيق السلام والهدوء أيضاً، وطالما بقي نظام الملالي في السلطة فإنه لن يتخلى عن تصدير الإرهاب والتطرف.

كما أكدت رجوي  على أن النظام الإيراني هو المسؤول عن الجرائم في سوريا عبر دعم الأسد بالمال والسلاح والمقاتلين ويجب على المجتمع الدولي العمل على طرده من سوريا، حسب “الإخبارية”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق