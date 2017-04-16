فيديو وصور | شاهد كيف احتفل سعد لمجرد في باريس بعد إطلاق سراحه

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت صور ومقاطع فيديو عن الظهور الأول للفنان المغربي سعد لمجرد، بعد إطلاق سراحه من سجن “فلوري ميروجيز” في العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية القضية التي يحاكم فيها بتهمة اغتصاب فتاة.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب معجبي الفنان المغربي على موقع “تويتر”، لمجرد وهو يقف مبتهجاً بين عددٍ من أصدقائه، فيما ظهر في فيديو آخر وهو يرقص على أنغام موسيقى في أحد الشوارع، غير متأثر بالفترة التي قضاها في السجن، كما ظهر في صور أخرى برفقة والديه، وصورة أخرى وهو يتناول الطعام في أحد المطاعم.
يذكر أن سعد لمجرد اعتقل في شهر أكتوبر من العام الماضي في باريس؛ إثر تقدم فتاة بشكوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء عليها واغتصابها؛ حيث أصدر قاضي التحقيق في محكمة استئناف باريس أمراً بالإفراج عنه، مع إجباره على حمل سوار إلكتروني، ومن المتوقع عقد جلسة الثلاثاء المقبل للنطق النهائي بالحكم.