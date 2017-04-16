أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | مقطع يوثق ضرب 4 أشخاص لرجل في محطة بنزين بالرياض وتهديد كل من يحاول إنقاذه
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | ممثل مصري يسبق فكرة مشروع أوبر وكريم ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ في لقطة طريفة يبدو أن الممثل المصري الراحل أحمد رمزي سبق الجميع بفكرة
-
وزير التجارة: إنتهاء الربط الإلكتروني بين وزا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أمس
-
فيديو | سفير سويسرا لدى المملكة: كنت أعتقد أن...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد السفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلينييرغ أن صورة المملكة التي رآها عند
-
المرأة المُعتدى عليها في مكة تروي تفاصيل الوا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روت المرأة المُعتدى عليها بـ”الصفع” من قبل شابٍ في أحد شوارع حي المسفلة