16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع يوثق ضرب 4 أشخاص لرجل في محطة بنزين بالرياض وتهديد كل من يحاول إنقاذه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّق مقطع فيديو لحظة اعتداء 4 أشخاص على رجل داخل محطة وقود، قيل إنها في حي النسيم بالرياض، عقب نزولهم من سيارة، والتوجه إليه وضربه بشكلٍ مبرح، مانعين اقتراب العاملين بالمحطة أو المارة منه وإنقاذه.

وأظهر المقطع المُلتقط بواسطة كاميرا المراقبة في المحطة، نزول 4 أشخاص من سيارة داخل محطة الوقود وتوجه 3 منهم نحو رجل يقف بجوار ماكينة تزويد الوقود؛ حيث بادروا بالاعتداء عليه، غير أنه حاول الفرار منهم، لكنهم تمكنوا من الإمساك به وطرحه على الأرض، والاعتداء عليه بالضرب.

وبيّن الفيديو مراقبة زميلهم الرابع للمكان والتحرك يميناً ويساراً في محيط الواقعة، مع تهديد المتواجدين بالمحطة لعدم الاقتراب من المعتدى عليه وإنقاذه.

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