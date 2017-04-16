فيديو | سفير سويسرا لدى المملكة: كنت أعتقد أن الشعب السعودي عدائي وصعب.. فوجدته مضيافًا ولطيفا

السفير السويسري: المكان الاول الذي أعجبني في المملكة "مدائن صالح" واذهب الى جدة مرة كل شهر او شهرين#روتانا_خليجية #حوار_دبلوماسي pic.twitter.com/0dPthGdLvU

— خليجية (@Khalejiatv) April 15, 2017