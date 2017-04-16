16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة آخر مواليد القرن التاسع عشر

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات : ــ

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيما مورانو، حاملة لقب “عميدة البشرية”، والتي كانت أكبر معمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر، توفيت السبت (15 أبريل/ نيسان 2017) عن عمر ناهز 117 عاماً.

وكانت مورانو تعيش في شمال إيطاليا، وقد ولدت في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1899، أي قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة.

وامتدت حياتها طويلاً لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية.

وقالت وكالتا “أنسا” و”آجي” الإيطاليتان إن أسرة موارنو وأصدقاءها هم الذين أبلغوا عن وفاتها.

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