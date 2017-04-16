16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إتش تي سي تعلن رسميا عن هاتفها HTC One X10 مع بطارية بسعة 4,000 ميللي أمبير/ ساعة

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت شركة إتش تي سي HTC رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي “إتش تي سي ون إكس10” HTC One X10 للسوق الروسي، والذي يمتاز، كما كشفت التسريبات سابقًا، ببطارية ضخمة السعة تبلغ 4,000 ميللي أمبير/ساعة.

ويقدم “إتش تي سي ون إكس10″، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، شاشة بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 جيجابايتات، و 32 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت.

ويعمل الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.23 ميلليمترًا ويزن 175 جرامًا، بمعالج ثماني النوى من نوع “ميدياتك هيليو بي10” MediaTek Helio P10 بمعمارية 64 بتًا، وببطارية تبلغ سعتها 4,000 ميللي أمبير/ساعة تقول إتش تي سي إنها تدعم الشحن السريع وتدعم العمل لمدة 31 يومًا من وضع الاستعداد.

ويملك “إتش تي سي ون إكس10” كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسلًا مع فتحة عدسة f/2.0، إضافة إلى أخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسلات مع فتحة عدسة f/2.2، كما يملك حساسًا لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية أسفل الكاميرا.

ويتوفر الهاتف على موقع إتش تي سي الروسي بسعر 19,990 روبلًا (ما يعادل 355 دولارًا أمريكيًا)، ولا معلومات إذا سوف يتوفر في غير السوق الروسي.

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