أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»إتش تي سي تعلن رسميا عن هاتفها HTC One X10 مع بطارية بسعة 4,000 ميللي أمبير/ ساعة
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