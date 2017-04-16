16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير التجارة: إنتهاء الربط الإلكتروني بين وزارتي التجارة والعمل وهيئة الزكاة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أمس السبت، أنه أصبح بالإمكان إنشاء سجل تجاري وملف العمل والزكاة والتأمينات في خطوة إلكترونية واحدة، وذلك بعد الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقال القصبي إن هذا الربط سيسهل بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية ويعمل على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وقدم الوزير شكره للفريق المكون من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل، الذين عملوا خلال إجازة هذا الأسبوع وأتموا الربط الإلكتروني في هذه الليلة.

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