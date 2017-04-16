16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | ممثل مصري يسبق فكرة مشروع أوبر وكريم في هذا الفيلم منذ 56 عاماً
﻿

فيديو | ممثل مصري يسبق فكرة مشروع أوبر وكريم في هذا الفيلم منذ 56 عاماً

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

في لقطة طريفة يبدو أن الممثل المصري الراحل أحمد رمزي سبق الجميع بفكرة أول مشروع خاص لنقل المواطنين باستخدام سيارات خاصة.

وانتشر عبر موقع Twitter تغريدة أطلقها أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي تحمل مقطع فيديو من فيلم لأحمد رمزي يشرح فيه تنفيذه لمشروع نقل مواطنين باستخدام سيارتهم وذلك عن طريق تشغيل سائقين على هذا السيارات لنقل أصحابها، ويتم حساب أجرتهم عن طريق الساعة، موضحا أن الساعة ستكلف الشخص 20 قرشًا.

الطريف في مقطع الفيديو أن عائلة أحمد رمزي في الفيلم اعترضت على الفكرة واتهمته بالتخريف.

الفيلم تم انتاجه عام 1961 ويحمل اسم “حتى لا تطفي الشمس” ومأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار حلمي حليم ولوسيان لامبير، وبطولة أحمد رمزي وشكري سرحان وفاتن حمامة وعقيلة راتب وعماد حمدي ونادية لطفي وسميحة أيوب وليلى طاهر، وإخراج صلاح أبو سيف.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق