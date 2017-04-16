16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الواسطة وتأثيرها على المجتمع

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

عندما تتقدم إلى وظيفة تحتاجها أو تخصص تعلم بأنه سوف يفيدك وتجد بكل بساطة أن اسمك ﻻ يكون من ضمن المقبولين وتكون جازما ومتأكدا بأن هناك من أخذ مقعدك عن طريق “الواسطة” هنا وفي هذه اللحظة سوف تشعر بالحزن والانكسار والظلم ولكن لاتيأس وتفقد الأمل في رب الكون ذي العزة والجلال؛ فقد يكون في الأمر خير!  

الواسطة بكل بساطة تسبب الشحناء بين أطراف المجتمع، ولها آثار بعيدة المدى وتأثيرها قوي ؛فهي تولد عدم احترام الموظفين لمديرهم عندما يدركون أنه نال منصبه بلا استحقاق. دائما نتكلم عن الواسطة، أو ما يسمى بتوظيف الأقارب ؛الأب يورث الأبن منصبه ،الموظف يجامل رئيسه حتى يعين أخاه، من لديه إدارة يقودها يجعل أبناء عمومته في نفس الدائرة فيتشعبون فيها حتى ينقذهم من شبح البطالة .

 لماذا أصحاب الكفاءة العليا يجدون من يزاحمهم بدون وجه حق ؟!

و لماذا أيضا أصحاب المؤهلات المتوسطة لا محل لهم من الأعراب ؟! الكثير لن يبخل على من يحبهم في الفرص الوظيفية ؛ لأن الفرص الوظيفية أصبحت صعبة جدا ، والوصول إليها كحلم بعيد المنال . وهناك من تعين بواسطة في وظيفة هو بحاجة لها ، وقد يكون مؤهلا لها؛ ولكن للأسف الشروط تعجيزية. يوجد من يسرح ويمرح في وظيفة ما وهو غير مؤهل لها، ولن يقع اللوم عليه وإن وقع سوف يخرج منها مثل الشعرة من العجين، وبذلك البلبة الأعلامية لن تربك سوى  الموظف المتواضع ، وتطبطب على العاطل البسيط .

 و هناك فئة من المجتمع تتنافس على لقمة العيش أكثر من تنافسها على الريادة والتطوير ، لذلك على كل شخص أن يطور نفسه ويرتقي بعلمه وعمله دون مساعدة من أحد ، حتى يتميز. وعليه أن يدرك أن طريق النجاح بدون مساعدة هو أمر شاق ومتعب لذلك عليه أن يتحلى بالصبر والعزيمة؛ لأن هذا الطريق يحتاج إلى وقت طويل فهو ليس بقفزة واحدة  تقفزها في السلم فتجتاز كل من حولك وتصبح ذا شأن  .

 الشخص الذي لديه قيم أخلاقية عالية هو المرتاح فهو لا تغريه المناصب التي لا يمكن الحصول عليها إلا بطرق ملتوية، أو ترضخه الرشاوي حتى وأن كان محتاجا. الإنسان عليه أن يتمسك بسلاحين هما المبادئ والقيم اللتين لاتتزعزعان مع مغريات الحياة الكبيرة.

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