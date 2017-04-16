نجاح باهر في أول فعالية للأطفال .. والسياحة تثمن دور سابك وتعد بالمزيد | صور

(أنحاء) – ينبع : ــ
حقق ماراثون الاطفال الاول برعاية سابك نجاحا باهرا من حيث التنظيم والتنفيذ بمشاركة 300 طفل من مختلف الجنسيات قطعوا ثلاثة كيلو متر انطلاقا من الكورنيش الشمالي حتى المنطقة التاريخية بينبع امس السبت السابع عشر من شهر رجب الجاري.
وشهد المراثون اهتماما كبيرا من اهالي المحافظة الذين دفعوا بأبناءهم للمشاركة فيه، وشارك الهلال الاحمر السعودي والشرطة والدوريات الامنية في تأمين الماراثون ومتابعة سير الاطفال في الطريق.
انتهى الماراثون بتحقيق الطفل محمد السيد المركز الاول وجاء في المركز الثاني احمد الفايدي ، بينما حقق السوداني احمد وهب الله المركز الثالث،وفي الختام تم تكريم الفائزين العشرة الاوائل بحضور امين مجلس التنمية السياحية مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني ومشاركة ممثل عن سابك ومدير تعليم ينبع السابق عبدالرحيم الزلباني وعدد من اعضاء المجلس البلدي والاعيان .
ووعد امين مجلس التنمية السياحية سامر العنيني باستمرارية مثل هذه الفعالية التي حققت نجاحا كبيرا انعكس على نفوس الاطفال المشاركين واسرهم مشيدا بالدعم المتواصل واللامحدود لشركة سابك في كل المناسبات والفعاليات الوطنية وقال اننا مادمنا نحظى بشراكة سابك المتواصلة معنا فاننا نعد اهالي ينبع بالمزيد من الفعاليات والمهرجانات.
واوضح العنيني ان ماراثون الاطفال والذي استحدث لأول مرة له الكثير من الاهداف انطلاقا من التراث والرياضة وصولا لغرس السياحة في نفوس المجتمع ولا يمكن ان تنجح مساعي انجاح صناعة السياحة الا بالوعي المجتمعي بدورها وأهميتها لذلك فان تعاقب الفعاليات والتظاهرات السياحية وتوالي تنظيمها يسهم في تعميق هذه الثقافة خاصة وان السياحة تحتاج لوعي مجتمعي يكون شريكا اساسيا واصيلا في نجاحها وأضاف ان توجيه الفعاليات للمنطقة التاريخية ايضا هو هدف نسعى اليه بإحياء المنطقة وانعاش حركة السياح فيها لتكون جاذبة وناجحة لاصحاب المحلات والحرف الذين يعملون فيها فكل مازاد الاقبال وتواجد الناس فيها زادت القوة الشرائية في السوق وانعكست على المواطن والوطن.
وعبر الكثير من أولياء الامور عن سعادتهم بهذه الفعالية وقال ابوباسل ان تخصيص فعالية رياضية للاطفال بين الفينة والاخرى يسهم في غرس حب الرياضة ويشغل وقت فراغهم بما ينفعهم بدلا من اضاعة الوقت في الشوارع والاحياء ، واتفق معه التونسي مهدي المنصف وقال انها فعالية رائعه تخلق روح التنافس في الاطفال وتحفزهم لممارسة الرياضة بدلا من الانشغال بالالعاب الالكترونية التي تسبب العزلة المجتمعية.
هذا وتستمر فعاليات التسنيدة بمشاركة الصقور السعودية في العروض الجوية التي تنطلق يوم الاثنين وتستمر حتى الخميس بالكورنيش الشمالي قبالة مركز التأهيل سابقا،بينما ينطلق ماراثون سابك للمشي للكبار السبت المقبل بالاضافة للحدرة.
يذكر ان مارثون سابك للصغار ضمن مهرجان ( التسنيدة ) التراثي الذي تنطلق فعالياته يوم السبت القادم بمشاركة أكثر من الالفي متسابق يقطعون مسافة تصل الى ١٥ كم من ينبع البحر الى ينبع النخل لاحياء الموروث القديم والعودة لزمن الاباء والاجداد .