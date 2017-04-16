أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“إدارية جدة” توقف مطالبة الأمانة لرجل أعمال شهير بدفع 226 مليون ريال لتعديه على شوارع وحديقة عامة
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