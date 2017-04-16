16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضو شورى: لا يوجد مانع شرعي لقيادة المرأة للسيارة.. وعضوة: قيادة المرأة ترف وتوظيفها أهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إنه مع تمكين المرأة من قيادة السيارة في حال وجود نظام واضح لذلك، فيما اعتبرت عضو المجلس الدكتورة أسماء الزهراني المطالبة بتمكين المرأة من القيادة في الوقت الحالي يعد “ترفاً”.

وأوضح الراشد أن نظام المرور لا يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة، داعياً إلى تمكينها من القيادة، خاصةً أنه سمع من ذوي الاختصاص بأنه ليست هناك مخالفة شرعية صريحة تمنع قيادة المرأة للسيارةً، لافتاً إلى أنه تم في وقت سابق طرح موضوع قيادة المرأة السيارة على طاولة المناقشات بمجلس الشورى، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة الزهراني أن هناك الكثير من القضايا التي تهم وتشغل بال المرأة في الوقت الحالي أكثر من قيادة السيارة التي تأتي في ذيل القائمة، ومن بين تلك القضايا التوظيف ومحاربة البطالة.

وأبانت أنهم يعملون حالياً لإيجاد فرص عمل للمرأة في مواقع جديدة من بينها مراكز الاتصالات بالقوات المسلحة وبهيئة الأمر بالمعروف، لافتةً إلى أن هناك الكثير من الأرامل والمطلقات اللاتي لا يجدن فرص عمل توفر لهن دخلاً لإعالة أنفسهن وأطفالهن.

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