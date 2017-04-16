16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وافد يجهز البهارات في بيئة غير نظيفة ويطأها بقدمه في جدة.. و”البلدية” تغلق المستودع

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أغلقت بلدية الجامعة الفرعية بجدة أحد مستودعات البهارات، وأتلفت البهارات التي تم ضبطها بداخله، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يظهر وافداً يطأ البهارات بقدمه، ويحضرها في بيئة غير نظيفة.

وقال مساعد أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب إن مفتشي البلدية توصلوا لموقع المستودع، حيث تم ضبط عدد من المخالفات بداخله، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع وفرض غرامات مالية عليه، وفقاً لصحيفة “سبق”.

وكان مقطع فيديو صوَّره أحد الأشخاص وتم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام وافد بتجهيز كمية من البهارات بطريقة غير صحيّة، من خلال وضعها على بساط على الأرض ووطئها بقدمه، فيما أشار المصور إلى أن التجهيز يتم في موقع بالقرب من دورة المياه.

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