16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “الشورى” يوافق على مشروع نظام الضريبة الانتقائية في جلسته الطارئة اليوم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن مجلس الشورى وافق في جلسته الطارئة التي عقدها اليوم الأحد، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.

كما توقعت المصادر صدور بيان يوضح فيه الموضوعات التي ناقشها المجلس اليوم وما اتخذه من قرارات بشأنها، وفقا لـ”سبق”.

يذكر أن عدداً من الأعضاء تلقوا دعوة إلزامية لحضور جلسة اليوم الطارئة، فيما أكد المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا صدور الدعوة، مشيراً إلى أن لائحة المجلس تتيح لرئيس مجلس الشورى دعوة الأعضاء لحضور جلسة طارئة لمناقشة المواضيع العاجلة.

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