أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر: “الشورى” يوافق على مشروع نظام الضريبة الانتقائية في جلسته الطارئة اليوم
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“التنمية الاجتماعية”: الجهات الأمنية تكثف الب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الأحد، إنه
-
فيديو | وافد يجهز البهارات في بيئة غير نظيفة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أغلقت بلدية الجامعة الفرعية بجدة أحد مستودعات البهارات، وأتلفت البهارات التي تم ضبطها بداخله،
-
عضو شورى: لا يوجد مانع شرعي لقيادة المرأة للس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إنه مع تمكين المرأة من
-
“إدارية جدة” توقف مطالبة الأمانة لرجل أعمال ش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أوقفت المحكمة الإدارية بجدة قرار أمانة المحافظة مطالبة رجل أعمال شهير بـ226.6 مليون