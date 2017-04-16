أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التنمية الاجتماعية”: الجهات الأمنية تكثف البحث للقبض على الشاب الذي اعتدى على والديه بالرياض | فيديو
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مصادر: “الشورى” يوافق على مشروع نظام الضريبة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أفادت مصادر أن مجلس الشورى وافق في جلسته الطارئة التي عقدها اليوم الأحد، على
-
فيديو | وافد يجهز البهارات في بيئة غير نظيفة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أغلقت بلدية الجامعة الفرعية بجدة أحد مستودعات البهارات، وأتلفت البهارات التي تم ضبطها بداخله،
-
-
عضو شورى: لا يوجد مانع شرعي لقيادة المرأة للس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إنه مع تمكين المرأة من