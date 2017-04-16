16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التنمية الاجتماعية”: الجهات الأمنية تكثف البحث للقبض على الشاب الذي اعتدى على والديه بالرياض | فيديو
﻿

“التنمية الاجتماعية”: الجهات الأمنية تكثف البحث للقبض على الشاب الذي اعتدى على والديه بالرياض | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الأحد، إنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية، للقبض على الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول، الذي يعتدي فيه على والديه المسنَّين.

وأوضح أبا الخيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد ضبطه.

وكان مغردون تداولوا على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لشاب يضرب رجلاً وامرأة مسنين أمام المارة في أحد الشوارع، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت في مدينة الرياض، وأن مَن تعرضا للاعتداء هما والدا الشاب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق