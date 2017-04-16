أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»“السعودية للكهرباء” تستعد لتخريج 3 آلاف فني سعودي من معاهدها.. ونسبة توطين الوظائف بالشركة تصل إلى 90%
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