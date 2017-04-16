16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بوافد تحرش بمذيعات على الهواء مباشرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد مصري، في العقد الخامس من العمر، بعد اتصاله على إحدى القنوات على الهواء مباشرة وتحرُّشه بالمذيعات.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إن الشرطة تبلغت قبل نحو شهر من المدير التنفيذي لإحدى القنوات الإعلامية، بما يفيد بقيام شخص مجهول بالاتصال المباشر على الهواء والتحرش بالمذيعات مستخدماً عبارات خادشة للحياء والذوق العام.

وأضاف أنه بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة، تأكد تورُّط الوافد المصري، وتم تحديد موقعه بالتنسيق مع شرطة محافظة الطائف، وبسماع أقواله أقرَّ بما نُسِب إليه وتعمّده الاتصال على القناة من رقم الجوال المضبوط بحوزته ومضايقة المذيعات والتحرش بهن.

وأبان أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية بحقه.

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