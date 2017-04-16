16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف تفاصيل نظام الضريبة الانتقائية.. وبدء تطبيقه الشهر المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، الذي أقرَّه مجلس الشورى في جلسته الطارئة اليوم الأحد، سيكون في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وقالت المصادر إنه بحسب النظام فإنه يخول لهيئة الزكاة والدخل إصدار اللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور النظام من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ويُعاقب النظام حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد حدد النظام عقوبات تتضمن الغرامة 50 ألف ريال لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم، ومن لا يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.

وبحسب نص النظام فإنه سيتم تطبيق الضريبة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للمستهلك، كما أعطى النظام المفتشين الحق بدخول المستودعات والمتاجر لضبط أي مخالفات للنظام.

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