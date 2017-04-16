16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة كبار العلماء تُعلق على واقعة اعتداء شاب على والديه

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

علقت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، على حادثة اعتداء أحد الشباب على والديه بالضرب مُذكِّرة بحقوق الوالدين، ومقدمةً شرحًا لمفهوم البر الذي قصده الشرع الحنيف.

واستنكرت الهيئة، في عدد من التغريدات عبر حسابها على “توتير” فعل الشاب،  مذكرة بحقوق الوالدين بقولها: “قرن الله حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، مثل قوله عز وجل: (وَاعْبُدوا اللَّهَ وَلا تُشْركُوا به شَيْئًا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)”.

وأضافت، أن بِرّهما، يشمل الإنفاق عليهما عند الحاجة، والسمع والطاعة لهما في المعروف، وخفض الجناح لهما، وعدم رفع الصوت عليهما، ومخاطبتهما بالأسلوب الحسن.

وأكدت الهيئة، أن العقوق ضد البر، وذلك من أكبر الكبائر؛ لقوله الرسول الكريم (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) ثلاثًا: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين)”.

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