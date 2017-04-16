16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. تلاميذ بالابتدائية لا يستطيعون قراءة لوحة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأب مع أبنائه وهم في جولة برية للتنزه فاستوقفته لوحة مكتوب عليها “ترك المخلفات في موقع التنزه مظهر غير حضاري” فطلب من الأبناء قراءتها ولم يستطيعوا مع أنهم في المرحلة الابتدائية.

ووجّه الأب نداءً لوزير التعليم للنظر في هذه المشكلة الكبيرة والتي وصفها بالخطيرة جداً.

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