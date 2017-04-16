تعليم ينبع: محاضرة “صحتي في المشي” لتشجيع الطلاب على تخصيص وقت لرياضة المشي

(أنحاء) – ينبع :-
حفلت المحاضرة التي ألقاها الدكتور صالح بن سعد الأنصاري بعنوان صحتي في المشي بمسرح إدارة التعليم صباح اليوم ، بالكثير من النقاشات بين الطلاب والمعلمين والمحاضر حول الكثير من العادات السيئة في الغذاء وأهمية الرياضة .
وحذر صالح الأنصاري الطلاب من الإفراط في تناول الوجبات السريعه التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، مع عدم الرياضة مشيرا إلى أن سوء النظام الغذائي هو السبب وراء الكثير من المشكلات الصحية التي تتصدرها السمنة وانعكاساتها على صحة الإنسان.
وطالب الأنصاري الطلاب بتحديد برنامج يومي لرياضة المشي لمدة منتظمة لا تقل عن عشر دقائق مبينا أن الالتزام بالمقدار الصحي في أي وجبة يسهم في نجاح البرنامج الرياضي والصحي وأضاف أن كثير من الأمراض التي نعاني منها في هذا العصر بسبب تجاهل الرياضة والاعتماد على السيارة في أيسر المشاوير وهي من العادات السيئة.
وطرح الطلاب تساؤلاتهم للمحاضر في حلقة نقاش اتسمت بالخفة والفائدة وذلك لنجاح المحاضر في إدارة الحوار والرد على استفسارات الطلاب والمعلمين.
من جهته قال أمين مجلس التنمية السياحية مدير هيئة السياحة بمحافظة ينبع سامر العنيني أن المحاضرة هي أحد مبادرات مجلس التنمية السياحية بالمحافظة وتأتي تحت البرنامج التوعوي لفعالية التسنيدة التي انطلقت يوم أمس السبت بمارثون سابك التراثي للأطفال .
وعبر مدير إدارة التعليم بمحافظة ينبع د.محمد العقيبي عن سعادته بالحضور الكبير للطلاب وتفاعلهم مع المحاضر وطرح تساؤلاتهم حول المحاضرة مشيرا إلى أهمية مثل هذه الندوات والمحاضرات التي تنبه الطلاب على أهمية الرياضة والتوازن في النظام الغذائي لتفادي المشكلات الصحية التي يسببها الإفراط في تناول الوجبات عالية السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة .
يذكر أن المحاضرة تاتي ضمن فعاليات التسنيدة والتي نظمها مجلس التنمية السياحية بمحافظة ينبع بالتعاون مع شركة سابك وتعليم ينبع و استهدفت طلاب المرحلة الثانوية وتستكمل يوم الأحد في الثانوية الثامنة للطالبات في محاضرة تتحدث عن أهمية رياضة المشي في التاسعة صباحا، وتستكمل الفعاليات التوعوية بمسابقات ومنشورات عبر السناب شات يقدمها مشاهير في رياضة المشي لمدة خمسة أيام، فيما تنطلق العروض الجوية للصقور السعودية اليوم الاثنين في الكورنيش الشمالي بمحافظة ينبع في الرابعه والنصف عصرا.