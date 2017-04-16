أول تصريح للفنان سعد المجرد بعد إطلاق سراحه

(أنحاء) – متابعات :-
قدم الفنان المغربي سعد المجرد، الأحد، اعتذاره لجمهوره “الذي صمد معه منذ البداية”، وذلك في أول تصريح له عقب إطلاق القضاء الفرنسي سراحه بشكل مؤقت، الخميس الماضي.
وعبّر المجرد، في تدوينة نشرها على حسابه في “إنستغرام”، عن سعادته بمعانقته الحرية، قائلا “الحمد لله رب العالمين على كل حال، سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي ووالدتي ثم لأهلي وأصدقائي والجمهور الغالي”، مضيفاً: “سامحوني على التعب للي تعبتكم معيا، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل”.
وتابع قائلا “أشكر إخواني و أخواتي الفنانين الذين عاشوا معي و مع أهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم”.
وأطلق القضاء الفرنسي سراح “المعلم” بشكل مؤقت مع إلزامه بحمل سوار إلكتروني لتعقب تحركاته، ووافق قاضي الحريات بفرنسا على الطلب الذي تقدم به دفاع المجرد لإطلاق سراح موكله، المتهم بقضية اعتداء جنسي على فتاة فرنسية.
ويقيم النجم المغربي بالشقة التي استأجرها والداه البشير عبدو ونزهة الركراكي منذ أسابيع بالدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلته في 26 أكتوبر، سعد المجرد، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.
الحمد لله رب العالمين على كل حال ، سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي و والدتي ثم لاهلي و أصدقائي و الجمهور الغالي الوفي الذي صمد معي منذ البداية . "سامحوني على التعب للي تعبتكم معايا" ، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل ❤️ اشكر اخواني و اخواتي الفنانين الذين عاشو معي و مع اهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم ،الله يحفظكم من كل مكروه ،،،و شِعاري دائما هو #الله_الوطن_الملك