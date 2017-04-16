16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ظهور نيزك أثناء بث مباشر لفتاة أمريكية مع صديقتها

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظه رعب عاشتها فتاة أمريكية عندما كانت تقوم ببثٍ مباشر مع صديقاتها إذ إن كاميرا هاتفها وثّقت لحظة ظهور نيزك في الخلفية.

وكانت الشابتان فايي هيدينغز من سان دييغو وديل تقومان ببث مباشر عندما ظهر فجأة وميض في السماء ، وظهرت ديل في الفيديو وهي تتحدّث عندما فجأة ظهر الوميض خلفها.

ويذكر أن العديد من الناس في جنوب كاليفورنيا استطاعوا رؤية وميض النيزك في السماء ليلاً، إلا أن كاميرا البث المباشر استطاعت توثيق هذه اللحظة.

يشار الى أن النيزك شوهد في السماء في جنوب كاليفورنيا ليل الاثنين الماضي، وقال بعض شهود العيان في المنطقة ما بين سانتا باربارا وسان دييغو إن هذا الضوء الساطع بقي في السماء لعدة ثوان.

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