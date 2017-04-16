صور | الأتراك يتفننون أثناء إقتراعهم على التعديلات الدستورية.. ناخب يأتي بحصان وآخر بملابس أرطغرل

(أنحاء) – متابعات :-
تفنن بعض المواطنين الأتراك في الإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاستفتاء، حيث ذهب البعض راكباً حصانه، بينما ذهب آخر بملابس الإطفاء، في حين ذهبت أخرى بملابس زفافها.
وأثار أتراك من أصول آسيوية انتباه الناخبين، حيث اتجهوا إلى مراكز الاقتراع مرتدين ملابس تقليدية كان الأتراك القدامى مثل أرطغرل يرتدونها، وهي تعود إلى منطقة آسيا الوسطى.
وسجل ناخبون آخرون لقطات ظريفة وهم يتجهون إلى مراكز الاقتراع، أهمها:
دراجة كهربائية
ووصل الفنان الكوميدي الشهير جيم يلماز إلى مركز الاقتراع المسجل فيه في منطقة بشكتاش في إسطنبول راكباً دراجة كهربائية “سكوتر” ركنها في ساحة عامة أمام المركز.
ولفتت دراجة يلماز أنظار الصحفيين الذين تجمعوا حول الفنان لتوثيق لحظات مشاركته في العملية الانتخابية، ولم يجب يلماز على أسئلة الصحفيين وغادر المكان بواسطة الدراجة نفسها علماً أنه سبق وأعلن أنه سيصوت بـ “لا” ضد التعديلات الدستورية.
أكبر الناخبين
بمساعدة أحفادها وصلت المسنة التركية خيرية صولاك البالغة من العمر 98 عاماً إلى مركز الاقتراع الخاص بها في منطقة كاديكوي في مدينة إسطنبول على كرسي متحرك.
وأصرت خيرية وفقاً لما نقلته وكالة إخلاص على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بصوتها وهو ما دفع عائلتها لتلبية رغبتها.
عروسان داخل لجان الاقتراع
من بين الصور الكثيرة التي نشرتها الصحف التركية صورٌ تُظهر عروسين يدليان بصوتيهما في أحد مراكز الاقتراع وهما يرتديان ملابس زفافهما في ما يبدو أنهما اختارا هذا اليوم التاريخي لتوثيق زفافهما.
وفي حادثة أخرى قام أحد المواطنين في مدينة هاكاري التركية بحمل والدته البالغة من العمر 70 عاماً على ظهره لجلبها إلى مركز الاقتراع في المدينة للإدلاء بصوتها.
وتأمل الأحزاب التركية المختلفة الوصول لنسبة مشاركة عالية في الاستفتاء، حيث يحق لحوالي 55 مليون ناخب تركي حق التصويت.
ومن المفترض أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إعلان النتائج الأولية للاستفتاء في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد 16 أبريل/نيسان 2017 أي بعد ساعات قليلة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع.
وهذه بعض الصور التي تم رصدها خلال عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية في تركيا وفقا لموقع هافينتغون بوست.