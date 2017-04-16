ثقافة العار

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مقال رائع جدا وجريء ، قلتِ مالم يستطع غيرك قوله ، هذه الأنثى التي حتى اسمها لا يأتي مجردا بل لا بد أن يضاف مذكر فهب ام فلان وبنت فلان واخت فلان ،
شكرًا لأنك كنتِ الأجرأ ،
مبدعة