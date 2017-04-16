16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اللواء عسيري يكشف سبب رفض دخول قوات برية مصرية إلى اليمن

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف مستشار وزير الدفاع، المتحدث باسم التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري عن تفاصيل تُعلن لأول مرة عن “عاصفة الحزم”، والأحداث التي سبقت انطلاقها، وأسباب طول مدة الحرب إلى أكثر من عامين، والمخطط الإيراني في اليمن.

وقال اللواء عسيري، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عرض على القيادة السعودية والتحالف العربي، تقديم قوات برية؛ لتحرير الأراضي اليمنية من قبضة الحوثيين، وكان من المقدر أن يحضر نحو 30 إلى 40 ألف جندي؛ لكن رؤية التحالف العربي، كانت ترتكز على تحرير اليمن بأيدي اليمنيين أنفسهم، وبناء جيش يمني قوي، لافتا إلى أن مصر تشارك ضمن قوات التحالف العربي، بقوات جوية وبحرية.

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