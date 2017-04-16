16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد رد اللواء عسيري على سؤال تركي الدخيل: لماذا لم يتحقق النصر في اليمن حتى الآن؟

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في برنامج مع تركي الدخيل إن “منهجية عمل التحالف كانت تقتضي اختيار أحد الطريقين: إما أن تكون هنالك حملة جوية بالطريقة التقليدية المعتادة، ثم يتبعها عمل بري شامل على جميع الأراضي اليمنية باستخدام قوات كلاسيكية تدخل اليمن وتحتل جميع المناطق، وهذا المنهج سيكون له ثمن”.

وأضاف “لم يحدث لعدة أسباب: أولا، سيكون هنالك استخدام كبير للقوات البرية، وبالتالي نسبة خسائر كبيرة في القوات والمدنيين، خصوصا أن أحد أهداف التحالف هو تخليص المواطنين من الميليشيات الانقلابية”.

وتابع أن “القوات السعودية المتواجدة على الحدود، عددها نحو 100 ألف جندي، وقادرة على احتلال اليمن في أيام، إلا أننا نريد أن ننفذ عملية لدعم الشرعية في اليمن بأقل الخسائر الممكنة من الطرفين، والمحافظة على المواطن اليمني، فنحن كمن يريد تخليص رهائن داخل منشأة”.

وأوضح عسيري أن قوات التحالف فضلت استخدام “النفس الطويل”، لأنه يضع الميليشيات الانقلابية تحت الضغط، فهي اليوم محرومة من الإمداد المادي، والأسلحة في أقل حد ممكن، وهم خسروا عددا كبيرا من مقاتليهم المدربين وقادتهم، وهم يتآكلون يوما بعد يوم، والوقت في صالح قوات التحالف.

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