16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيفية إقلاع وهبوط طائرات استطلاع بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية

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