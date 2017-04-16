16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | داود الشريان يقبل رأس ضيوفه من جنود الحد الجنوبي بعد هذه القصة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

بعنوان #حراس_عزتنا_يتحدثون عرضت حلقة جديدة من برنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان على قناة MBC.

واستضاف الشريان بعض جنود الحد الجنوبي الذين رووا قصص إصاباتهم بإصابات مختلفة أثناء خدمتهم بالحد الجنوبي.

وفي نهاية الحلقة قبل الشريان رأس ضيوفه الأبطال تعبيرًا عن امتنانه لأدوارهم في حماية الوطن مؤكدًا أن السعوديون يشعرون أن هناك أسود يحمون حدود المملكة.

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