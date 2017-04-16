16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: وقعنا اتفاقيتين مع جمعيتين غير ربحيتين لبناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف في مكة والرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، عن توقيع وزارة الإسكان اتفاقيتين مع جمعيتين غير ربحيتين لبناء 22.272 وحدة سكنية في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأوضح الحقيل أنه امتدادًا للشراكة مع القطاع غير الربحي، تم توقيع اتفاقيتين، الأولى مع الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة لبناء 20.256 وحدة سكنية، والاتفاقية الثانية مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لبناء 2.016 وحدة سكنية.

كما أشار الحقيل إلى أن الوزارة تسعى من خلال هاتين الاتفاقيتين إلى توسيع الشراكة مع القطاع غير الربحي لإيجاد منتجات ذات تكلفة منخفضة تناسب جميع الشرائح.

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