16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الداخلية” تعلن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين من حرس الحدود في جازان
﻿

“الداخلية” تعلن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين من حرس الحدود في جازان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد جندي برتبة عريف وإصابة 3 من زملائه، إثر تعرض دورية أمنية تابعة لحرس الحدود أثناء تأدية مهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان اليوم الأحد لانفجار لغم أرضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه عند الساعة العاشرة صباحا وأثناء قيام دورية حرس حدود راجلة بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي.

وأضاف أن الحادث نتج عنه استشهاد العريف عيسى مضواح معبر الريثي، وإصابة (3) من زملائه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في الواقعة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق