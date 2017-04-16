صورة | مصرع مهرب قات وتناثر أكثر من 700 حزمة بجوار جثته أثناء مطارته في جازان

(أنحاء) – متابعات :-
لقي مهرب قات مصرعه عندما انقلبت به سيارته التي كان يقودها بسرعة عالية، في محاولة للهرب من إحدى فرق دوريات المجاهدين بجازان.
وأوضح المتحدث باسم “المجاهدين” بجازان، خالد بن قزيز، أنه أثناء تمركز إحدى دوريات الفرقة الثانية للمجاهدين في الداير بمثلث الجازر، صباح أمس السبت، على الطريق العام، رفض قائد سيارة صالون موديل 2015 الوقوف للدورية للتأكد من وضعه، وانطلق بالسيارة بسرعة عالية، متجها للطريق المؤدي لعيبان.
وأضاف أنه جرى إبلاغ العمليات بمواصفات المركبة ومتابعة خط سيرها، حيث وُجدت على بعد ٥ كلم، وقد انقلبت، ووُجد قائدها ملقى خارجها بجانب الطريق العام، وبه أثر جروح، ومفارقا للحياة، فيما تناثرت كميات كبيرة من القات داخل وخارج المركبة، بلغ عددها 724 حزمة.
وأشار إلى أنه جرى نقل المتوفى، وهو من جنسية عربية، لمستشفى الداير العام، بينما حضرت الأدلة الجنائية، وجرى نقل السيارة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.