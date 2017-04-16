16 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آبل محتارة بين نموذجين لـ”آيفون 8″.. وتقرير مسرب يكشف الاختلافات

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت تقارير حديثة إلى أن شركة آبل تعكف في الوقت الراهن على اختبار نموذجين من هاتفها الرائد المنتظر آيفون 8، حيث يتميز النموذج الأول بوجود قارئ بصمات الأصابع في الجزء الخلفي، بينما يتواجد القارئ في النموذج الثاني تحت شاشة العرض، مما يعني وجود بعض الاختلافات الرئيسية بين النموذجين المذكورين في التقرير.

وحسب التقارير فإن آيفون 8 سوف يأتي بشاشة تغطي الجهة الأمامية للهاتف بشكل كامل، وأن الشركة الأميركية ما تزال تختبر كل الأفكار الممكنة. حسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وتزداد حدة الشائعات بالظهور مع اقتراب موعد الكشف عن الهاتف الرائد المنتظر، حيث أشار تقرير آخر صدر في الشهر الماضي عن أن الشركة قد تلجأ إلى وضع مستشعر بصمات الأصابع الخاص بها في الجزء الخلفي من الجهاز بدلاً من وضعه تحت الشاشة، وهو الحل الذي ترددت حوله الكثير من الشائعات منذ فترة طويلة.

وتعد فكرة وضع مستشعر بصمات الأصابع تحت شاشة العرض أمر مثير لاهتمام مستخدمي آبل، ولكن يبدو أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ هذه الفكرة التقنية من الناحية العملية، وقد ظهرت سابقا العديد من الادعاءات أن سامسونج تحاول أن تفعل نفس الشيء مع هاتف جالاكسي إس8 الرائد إلا أنها تخلت عن ذلك الأمر في اللحظة الأخيرة.

ويضيف التقرير أن الهاتف الجديد سوف يحتوي على كاميرا أمامية “غير مرئية” مخفية تحت شاشة العرض من نوع OLED من قياس 5.8 إنش مع زجاج 2.5D على الجزء الأمامي والخلفي للجهاز محاط بإطار معدني وحواف شاشة على كامل الجهة الأمامية للهاتف بسماكة 4 ميليمتر.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير فإن هاتف آيفون 8 الجديد يتمتع بميزة الشحن اللاسلكي التي غابت عن هواتف آيفون سابقاً، دون التطرق إلى أي نوع من أنواع الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى زر طاقة كبير الحجم يضم نقطتي اتصال دون سبب واضح لهذا الأمر، كما يدعي التقرير أن الهاتف سوف يأتي من ناحية الحجم بنفس أبعاد هاتف آيفون 7.

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