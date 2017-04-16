آبل محتارة بين نموذجين لـ”آيفون 8″.. وتقرير مسرب يكشف الاختلافات

بتاريخ أبريل 17, 2017

(أنحاء) – وكالات :- يجري تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، اختبارات لميزتين اثنتين؛ اسْتِعْدَادَاً لإطلاقهما قريباً، بعدما طال انتظارهما