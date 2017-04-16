أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»آبل محتارة بين نموذجين لـ”آيفون 8″.. وتقرير مسرب يكشف الاختلافات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“واتساب” يختبر ميزة إلغاء وتعديل النصوص استعد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- يجري تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، اختبارات لميزتين اثنتين؛ اسْتِعْدَادَاً لإطلاقهما قريباً، بعدما طال انتظارهما
-
إتش تي سي تعلن رسميا عن هاتفها HTC One X10 مع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت شركة إتش تي سي HTC رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي “إتش تي
-
آبل تختبر نموذجين جديدين من هاتف آيفون 8...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تعكف شركة آبل خلال الوقت الراهن على اختبار نموذجين من هاتفها الرائد المنتظر آي
-
“ماسنجر” توقف دعم تطبيقها لأصحاب الهواتف القد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- كشفت شركة فيس بوك عن وقف دعم تطبيقها للتراسل “ماسنجر”، بنهاية الأسبوع الجاري لعدد