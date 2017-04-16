16 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لأول مرة سليمان الراجحي يكشف عن قيمة أوقافه.. ويروي قصصاً ملهمة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الشيخ سليمان الراجحي في مقطع فيديو عبر “سناب شات” في ضيافة منصور الرقيبة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أن قيمة وقفه حالياً تفوق الـ60 مليار ريال.

وقال الراجحي أن كل ما وزعه على أولاده وبناته وزوجاته من ثروته، عاد – بفضل الله- إلى الوقف في أقل من ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن أوقاف “الراجحي” تعتبر من أكبر وأهم الأوقاف وأكثرها نفعاً ، ويستفيد منها الآلاف من المؤسسات الخيرية والتنموية والأفراد.

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