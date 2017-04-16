16 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رد طريف من هيئة الترفيه على “الصحة” حول كيفية التعامل مع “ضيقة الصدر”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

ردت الهيئة العامة للترفيه، على تساؤل طرحته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول كيفية التعامل مع “ضيقة الصدر”.

وطرح حساب وزارة الصحة عبر موقع تويتر، تساؤلا للمتابعين مفاده: “كيف تتعامل مع ضيقة الصدر؟”؛ لتتوالى إجابات مئات المغردين؛ لكن كان من بين أبرزها ما ردت به هيئة الترفيه، حيث قالت الهيئة في رد مقتضب، “نتعامل مع الضيقة بحضور روزنامة الترفيه”.

وأوضحت وزارة الصحة بعد ساعات بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابها، أفضل طريقة للتحكم في “ضيقة الصدر” سواء بالبيت أو العيادة.

ووجهت “الصحة” نصيحة لجميع متابعيها بالقول، “لا يردك الربو عن ممارسة ما تحب”، ويأتي ذلك ضمن حملة من المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة عن مواجهة الربو.

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