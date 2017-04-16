16 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وفاة طفل أمام أعين والديه داخل مطعم دوار في أمريكا.. رأسه حُشرت بينما يدور المطعم ببطء

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مسؤولون أمريكيون، عن تهشم رأس طفل عمره 5 أعوام، بعد إصابته داخل مطعم دوار على قمة ناطحة سحاب في وسط أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، حيثُ انحشرت رأسه حتى تهشمت بين جدار ثابت ومنضدة ثابتة داخل المطعم الذي يدور ببطء.

وأوضحت الشرطة أنه تم استخراج رأس الطفل من مساحة ضيقة، لكن رأسه كانت قد تحطمت وتوفى في وقت لاحق بأحد المستشفيات. وأضاف متحدث باسم شرطة أتلانتا، وارين بيكارد:” الطفل كان يتجول مثل أي طفل، وفجأة وجد نفسه في وضع حرج لا يستطيع الإفلات منه بين الأرض المتحركة والجدار”.

وأكد مكتب الفحص الطبي لمقاطعة فولتن أنه تم التوصل إلى أن الوفاة نجمت عن حادث وأن الطفل تعرض لإصابات تهشم في الرأس و المخ، في الوقت الذي غابت فيه تعليقات مسئولي المطعم الدوار عن الواقعة.

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