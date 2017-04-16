16 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تدعو المسافرين إلى ألمانيا لاستخراج تأشيرة “الشنجن” من سفارتها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

دعت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في السفر إلى ألمانيا لاستخراج تأشيرة الدخول من سفارة الدولة التي سوف يصل إليها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء د. محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية أنها تعمل على متابعة حل كافة الصعوبات التي يواجهها السعوديون في مطار فرانكفورت.

وأضاف أن عدم معرفة البعض بأنظمة تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، واللبس الذي يحدث عند حصولهم على تأشيرة (شنجن) من سفارة أخرى غير السفارة الألمانية يعد مخالفاً لأنظمة الاتفاقية واللوائح المنظمة لها.

وطالب المواطنين بمراعاة فترة صلاحية تأشيرة الشنجن الممنوحة لهم ومطابقتها للهدف من السفر، والإفصاح عن المبالغ المصاحبة للمسافر عند الوصول، وضرورة معرفته بأنه في حال تجاوز المبلغ عشرة آلاف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عليه إبلاغ الجمارك بها.

وأكد على أهمية الحذر عند التعامل التجاري مع الأشخاص، نظراً لتزايد حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون من قبل بعض الجنسيات المقيمة في ألمانيا.

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