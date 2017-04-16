17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أول تعليق لـ “أردوغان” عقب الموافقة على تعديل الدستور

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس التركي طيب إردوغان إن تركيا اتخذت قرارا تاريخيا بدعم نظام رئاسي تنفيذي مضيفا أن معسكر “نعم” حصل على 25 مليون صوت في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد بزيادة 1.3 مليون على معسكر “لا”.

وقال إردوغان متحدثا من مقر إقامته الرسمي في اسطنبول إن الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا.

وأضاف “تركيا تقرر للمرة الأولى في تاريخها بإرادة البرلمان وإرادة شعبها مثل هذا التغيير المهم.”

وتابع “للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية نغير نظامنا الحاكم من خلال سياسات مدنية. ولهذا السبب فهذا أمر في غاية الأهمية.”

وأظهرت نتائج لوكالة الأناضول التي تديرها الدولة تقدم معسكر “نعم” بفارق ضئيل إذ حصل على 51 في المئة من الأصوات.

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