17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد مؤثر.. مسن يمني فرحًا بعودة الإبصار إليه: “لن أشحذ بعد اليوم.. سأشتغل”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمُسن يمني “أعمى” خضع لعملية استعادة “بصر” على يد أطباء كويتيين، فأبصر.

وأظهر المقطع فرحة المسن بالرؤية، حيث ظهر وكأنّه لا يصدق نفسه من الفرحة وعودة نعمة الإبصار إليه، وهو ما دفعه لإطلاق وعد بعدم “الشحاذة” بعد أن عاد إليه بصره، وقال المسن بحسب المقطع: “لن أشحذ بعد اليوم سوف أشتغل”.

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