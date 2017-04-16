17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة كبار العلماء: قتال الانقلابيين في اليمن من الجهاد الشرعي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قالت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قتال الانقلابيين في اليمن يُعد من الجهاد الشرعي لمواجهة مشروعهم “السياسي الديمغرافي”.

وذكرت الهيئة عبر هاشتاق “#رسائل_كبار_العلماء_لأبطال_الحد_الجنوبي”: “قتال العصابة الانقلابية في اليمن من الجهاد الشرعي لمواجهة مشروعها (السياسي_الديمغرافي)”.

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