أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»عضوة الشورى أسماء الزهراني ترد على منتقدي تصريحها حول قيادة المرأة للسيارة.. وتؤكد: ما زلت عند موقفي
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