17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضوة الشورى أسماء الزهراني ترد على منتقدي تصريحها حول قيادة المرأة للسيارة.. وتؤكد: ما زلت عند موقفي

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني على أنها لا تملك بيتًا ولا سيارة، وبالتالي ليس عندها سائق خاص، وتعتمد على إحدى شركات الليموزين بالتطبيقات الذكية في تحركاتها.

وأوضحت الزهراني، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “تفاعلكم”، على قناة “العربية”، أنها ترى أن قضايا المرأة الأخرى، مثل التوظيف والإعالة، أهم عندها من تبني موضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة، ‏والذي يمكن لآخرين أن يتبنوه.

وردًا على سؤال حول رأيها في قيادة المرأة للسيارة، قالت إن هذه المسألة يناقشها أهل العلم والاختصاص، في جوانبها الشرعية والنظامية مع ولاة الأمر، فإذا انتهى النقاش فيها فإن الدولة لن تتردد في اتخاذ الرأي الصائب بشأنها.

وكانت الدكتورة الزهراني صرحت بأن لدى المرأة قضايا أخرى تشغل بالها، أهم من موضوع قيادة المرأة للسيارة، التي تعد ترفًا لدى الكثيرين.

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