17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | وافد يقود مركبة أمنية بالرياض.. والشرطة تصدر بياناً توضيحياً
﻿

فيديو | وافد يقود مركبة أمنية بالرياض.. والشرطة تصدر بياناً توضيحياً

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وافداً يقود مركبة أمنية بأحد شوارع العاصمة الرياض، ما يعد مخالفة للأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية.

وأصدر الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة بياناً أوضح من خلاله أنه تم التحقق من الواقعة، حيث تبين أن المركبة تعرضت لعطل فني بناقل الحركة استدعى صيانتها بمركز الصيانة التابع للوكيل لكونها لا تزال تحت الضمان.

وقال إنه تم التواصل مع شركة الصيانة حيث أفادت بأن أحد فنييها كان يقود المركبة بهدف تجربتها، مبيناً أنها اعتذرت رسمياً عن هذا التصرف الذي حدث بسبب جهلها بالأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الأمر، وإحالة الأوراق للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق