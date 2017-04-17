17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بميناء ميدي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين السيطرة على مواقع جديدة في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن، بعد معارك مع الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن رجال الجيش الوطني نفذوا هجوماً محكماً على مواقع “الانقلابيين” جنوب شرق مدينة ميدي الساحلية، تمكنوا من خلاله من السيطرة على عدة مواقع، وأضاف المركز، أن عدداً من جثث الحوثيين وقوات صالح لا تزال منتشرة في الصحراء، دون الإشارة إلى حصيلتها، وأكد المركز أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من استرداد دورية عسكرية وعددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين في جبهة ميدي منذ أكثر من عامين، استطاعت من خلالها قوات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي من السيطرة على ميناء ميدي ومواقع استراتيجية أخرى في محيط المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.

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