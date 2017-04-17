17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أمريكي يقتل مسناً ويبث الجريمة عبر “فيسبوك مباشر”.. ويؤكد قتله 12 آخرين

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

بث أمريكي لحظة ارتكابه جريمة قتل رجل مسن عبر خدمة المباشر على “فيسبوك” أمس الأحد، وقال في بثّ آخر إنه قتل 13 شخصاً ويريد قتل المزيد.

وأكدت شرطة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية مقتل المسن ويدعى “روبرت غودوين” ويبلغ من العمر 74 عاماً، قائلةً إنها لم تتحقق من مزاعم المشتبه به “ستيف ستيفنس” حول قيامه بقتل آخرين.

وتواصل الشرطة البحث عن ستيفنس، وحثّته على تسليم نفسه، كما نشرت صورة له عبر حسابها في “تويتر” وقامت بتعميمها على النقاط والمراكز الأمنية كافة، داعيةً العموم للدلالة عليه.

وفيما فتح مكتب التحقيق الفيدرالي تحقيقاً في الجريمة بالتعاون مع الشرطة المحلية، أدانت شركة “فيسبوك” الحادث، وأكدت أنها لا تسمح بمحتوى من هذا القبيل على موقعها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبثّ فيه إطلاق نار وجرائم القتل على “فيسبوك مباشر”، ففي يونيو 2016 قُتل شخص وهو يصور نفسه على “فيسبوك” بأحد شوارع شيكاغو، وفي مارس الماضي تلقى رجل 16 رصاصة في جسمه، بينما كان يصوّر نفسه على المباشر أيضاً.

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