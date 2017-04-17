17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مركز تجاري يبيع حزمة جرجير بـ500 ريال لمواطن بالجبيل.. ويرفض إعادة المبلغ لسبب غريب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

فوجئ مواطن بالجبيل الصناعية بأن أحد المراكز التجارية باع له حزمة جرجير بمبلغ 500 ريال، وعند محاولته استعادة نقوده طلب منه إعادة حزمة الجرجير، غير أن ذلك تعذر لأنه كان قد تناولها مع أسرته في الغداء.

وقال المواطن ويدعى “بدر المطيري” إنه ذهب للمركز التجاري واشترى عدداً من السلع من بينها حزمة جرجير، مبيناً أنه بعد عودته تناول طعام الغداء مع أسرته وكان من بين أصنافها الجرجير.

وأضاف أنه عقب ذلك قام بمراجعة فاتورة الشراء ليكتشف أنه دفع مبلغ 500 ريال مقابل حزمة الجرجير، فعاد على الفور للمركز التجاري وطلب استعادة المبلغ، غير أن الموظف المسؤول اشترط عليه إعادة حزمة الجرجير، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

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